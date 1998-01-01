Траурная церемония возложения венков прошла на Пискаревском кладбище

В Петербурге прошла траурная церемония возложения венков на Пискаревском кладбище, 26 января. Мероприятие проводилось в преддверии 75-летия снятия блокады Ленинграда.

В торжестве принимали участие ветераны Великой Отечественной войны, блокадники и просто неравнодушные люди — жители и гости Петербурга, которые помнят и чтят тех, кто отстоял город.

В траурных мероприятиях также участвовали глава Северной столицы Александр Беглов и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Они возложили венки к мемориалу.

Именно на Пискаревском кладбище в годы блокады массово хоронили погибших от голода, мороза, авианалетов и бомбардировок. Ленинградцев хоронили в братских могилах, имена порядка полумиллиона из погребенных не установлены до сих пор.

Ранее Пятый канал публиковал выдержки из дневника женщины-блокадницы, в котором она поделилась воспоминаниями о годах блокады Ленинграда.