Траурная церемония возложения венков прошла на Пискаревском кладбище

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Торжественные мероприятия посвящены 75-летней годовщине снятия блокады Ленинграда.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В Петербурге прошла траурная церемония возложения венков на Пискаревском кладбище, 26 января. Мероприятие проводилось в преддверии 75-летия снятия блокады Ленинграда.

В торжестве принимали участие ветераны Великой Отечественной войны, блокадники и просто неравнодушные люди — жители и гости Петербурга, которые помнят и чтят тех, кто отстоял город.

В траурных мероприятиях также участвовали глава Северной столицы Александр Беглов и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Они возложили венки к мемориалу.

Именно на Пискаревском кладбище в годы блокады массово хоронили погибших от голода, мороза, авианалетов и бомбардировок. Ленинградцев хоронили в братских могилах, имена порядка полумиллиона из погребенных не установлены до сих пор.

Ранее Пятый канал публиковал выдержки из дневника женщины-блокадницы, в котором она поделилась воспоминаниями о годах блокады Ленинграда.

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