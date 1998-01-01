«Евровидение-2019» проведут бывшая подруга Ди Каприо и ЛГБТ-активист

Стали известны имена ведущих «Евровидения-2019» — список опубликован на официальном сайте песенного конкурса.

— После того как в 2017 году в Киеве конкурс вели только мужчины, а в 2018-м в Лиссабоне — одни женщины, мы решили представить неоднородную группу ведущих в 2019 году, — говорится на сайте.

Бар Рафаэли — 33-летняя израильская модель, появлявшаяся на обложках Maxim и Sports Illustrated. В 2012 она запустила собственное шоу «Million Dollar Shooting Star». Рафаэли известна и по своим любовным похождениям — с 2005-го по 2009 год она встречалась с Лео Ди Каприо.

Соведущий Рафаэли — израильский телеведущий и сценарист Асси Азар, известный в стране ЛГБТ-активист. Журнал «OUT» вносил его в свой список ста самых влиятельных геев.

Третий и самый опытный из четверки ведущих — Эрец Таль, работавший над множеством передач на израильском телевидении. В его послужном списке хиты «Большой брат» и «Бункер», в общей сложности он трудится в телебизнесе уже 25 лет.

Самая молодая из ведущих «Евровидения-2019» — Люси Аюб, которая пришла на экраны из YouTube. В 2018 году она уже работала с «Евровидением» — Люси объявляла результаты голосования Израиля.

Конкурс «Евровидение-2019» пройдет в мае нынешнего года в Тель-Авиве.

Ранее Пятый канал публиковал видео белорусской претендентки на участие в «Евровидение», которое взорвало сеть.