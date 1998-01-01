Алтайская чиновница считает зарплату учителей более 9 тысяч рублей завышенной

Куратор молодежной политики в правительстве Алтайского края Екатерина Четошникова назвала желание начинающих учителей получать зарплату свыше девяти тысяч рублей «завышенными требованиями». По ее мнению, нынешняя молодежь хочет всего и сразу, пишет KP.RU.

Представитель правительства считает, что для того, что прекратить отток молодежи из региона, необходимо «создавать условия и интегрировать ресурсы тех, кто работает с молодежью». На вопрос, как может прожить начинающий учитель на зарплату в девять тысяч рублей, она не растерялась.

— Завышенные требования — это не есть хорошо. «Дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу «Мерседес». Адекватность должна быть во всем. Наша задача — работать с молодежью в этом вопросе, — сказала чиновница.

38-летняя Четошникова начала курировать работу с молодежью и общественными организациями в Алтайском крае в ноябре прошлого года.

Некоторые слуги народа не устают удивлять своим «видением» того, как россияне должны жить. Как сообщал Пятый канал, на всю страну «прославилась» министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова, которая заявила, что 3,5 тысячи рублей — это вполне достаточная сумма «для минимальных физиологических потребностей», а «макарошки все время стоят одинаково». Другая чиновница из Екатеринбурга Ольга Глацких заявила, что государство ничего не должно молодежи, и не «просило их родителей рожать». Впрочем, обе дамы уже не занимают свои должности в органах власти.