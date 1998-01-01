В результате взрыва в кафе в Саратовской области пострадали порядка 35 человек

В результате взрыва газового котла в кафе в поселке городского типа Лысые горы Саратовской области пострадали от 30 до 35 человек. Как стало известно Пятому каналу, инцидент произошел в кафе «Рандеву» во время празднования юбилея, 26 января.

В МЧС сообщили, что произошел взрыв газового котла с дальнейшим загоранием на площади пять квадратных метров.

В 18.15 пожар удалось ликвидировать. Погибших в результате ЧП нет.

По неподтвержденным пока данным, два человека находятся в тяжелом состоянии. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее Пятый канал рассказывал, что по предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв газовых баллонов.