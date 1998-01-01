Путин возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень» в Ленинградской области

В день 75-летия полного снятия блокады президент РФ Владимир Путин возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень» в Кировске Ленинградской области.

В церемонии также приняли участие полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Гуцан и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Монумент установлен в память о бойцах, воевавших в годы блокады на «Невском пятачке» — плацдарме на левом, восточном, берегу Невы, удерживаемом советскими войсками Ленинградского фронта во время битвы за город. В разные периоды войны его размеры варьировались от 2 километров до 4,5 километра по фронту и до 800 метров в глубину.

Боевые действия в районе «Невского пятачка» позволили прорвать блокаду 18 января 1943 года. В ожесточенных сражениях с немецкими захватчиками здесь погибли около 50 тысяч солдат и офицеров Красной Армии.

Именно на «Невском пятачке» отец президента России Владимир Спиридонович Путин воевал и получил тяжелое ранение.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Кольцо удалось прорвать 18 января 1943 года, но окончательно изоляция города фашистскими захватчиками была прекращена лишь 27 января 1944 года. За всю историю Второй мировой войны это была самая долгая блокада города.

Все 872 драматических дня бойцы Красной армии и ленинградцы мужественно противостояли врагу, отстаивая находящийся в осаде город. За это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей города.

Пятый канал рассказывал об уникальных архивных документах о блокадном Ленинграде, которые рассекретило Минобороны.