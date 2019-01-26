Тимура Батрутдинова не пустили выступать в США

Резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова не пустили в США, где у него должен был состояться концерт. Об этом он сообщил в субботу, 26 января, в своем видеообращении в Instagram.

— Пользуясь случаем хочу извиниться перед зрителями, которые ожидали меня увидеть на концертах в Соединенных Штатах Америки. Дело в том, что по непонятным причинам мне было отказано в выдаче визы, и меня не пустили, — рассказал комик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Timur Batrutdinov (@timurbatrutdinov) 25 Янв 2019 в 10:53 PST

Батрутдинов выразил уверенность, что ему еще удастся выступить «как-нибудь в другой раз» и пожелал всем счастья.

Ранее Пятый канал сообщал, что Ольга Бузова опубликовала в начале января двусмысленное видео своей «случайной встречи» с Тимуром Батрутдиновым, с которым ей приписывали бурный роман еще год назад.