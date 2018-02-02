«Случайно стоял с букетом» — Бузова выложила видео «неожиданной» встречи с Батрутдиновым

, 7:53 Видео 210

Известная российская певица, похоже, вновь взялась за старое. Ровно год назад Бузовой и Батрутдинову уже приписывали романтические отношения.

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 338

Популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова не перестает подогревать интерес к своей личной жизни. На этот раз на своей страничке в Instagram она опубликовала неоднозначное видео с комиком Тимуром Батрутдиновым, с которым еще год назад ей приписывали бурный роман.

На записи Ольга рассказывает необыкновенную историю о случайной встрече с юмористом, который в 6 часов утра пришел с букетом цветов в кинотеатр, где певица с подругами смотрела фильм «Богемская рапсодия».

— Дело в том, что я шла по коридорам и совершенно случайно встретила… — начала Бузова.

— Совершенно случайно стоял я с букетом. С новым годом, Оля! — продолжил Батрутдинов и поцеловал Ольгу в губы.

— С новым счастьем! — заключила певица и положила голову юмористу на плечо.

На следующей записи Ольга гладит Тимура по подбородку, который в этот момент ее нежно обнимает. Оба смеются.

К слову, это не первая «случайная» встреча знаменитостей. В феврале прошлого года певица выложила в сеть видео из кафе, рассказав, что она внезапно встретилась со звездой Comedy Club, когда пошла выпить чашечку кофе. Парочка кокетничала перед камерой, споря, кто же из них знает, в какие места ходит другой.

В январе же 2018 года пара также «случайно» встретилась на курорте в Таиланде. Все свои записи Ольга Бузова тогда сопровождала полунамеками и хештегом «дружба на грани».

Тогда лагерь поклонников разделился. Одни просили телеведущую признаться уже наконец в отношениях с Тимуром Батрутдиновым и перестать страдать на публику и искать жениха, другие же обвинили звезду в самопиаре и вранье. Что значит нынешнее видео — будет видно дальше, считают поклонники Бузовой.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что подписчики заподозрили Ольгу Бузову в романе с Валентином Коробковым.

Тема:
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