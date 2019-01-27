Напряги извилины: Необычное предложение от Елены Берковой

, 8:58 Фото 119

Российская актриса фильмов для взрослых задала своим подписчикам загадку — по фотографии в откровенном белье она предложила угадать, в какой стране сейчас находится.

Фото: Instagram @berkova

Елена Беркова, российская порноактриса и экс-участница «Дома-2», озадачила подписчиков своего Instagram — по фотографии в откровенном белье она предложила им угадать свое местонахождение.

 
 
 
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Публикация от Elena Berkova (@berkova)

Кроме очевидных вариантов, подписчики предложили оригинальные версии.

— (Страна — прим. ред.) Невыученных уроков!

— Леночка, такое место можно быть в большом количестве стран и городов. Мой вариант — Нефтеюганск.

Был пользователь, который предположил, что Беркова находится в стране женщин легкого поведения.

Человек, которые даст правильный ответ, получит от Елены лайк и комментарий под одним из его постов.

Ранее Пятый канал публиковал видео того, как Беркова окунается в прорубь.

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