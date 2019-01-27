Напряги извилины: Необычное предложение от Елены Берковой

Елена Беркова, российская порноактриса и экс-участница «Дома-2», озадачила подписчиков своего Instagram — по фотографии в откровенном белье она предложила им угадать свое местонахождение.
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Кроме очевидных вариантов, подписчики предложили оригинальные версии.
— (Страна — прим. ред.) Невыученных уроков!
— Леночка, такое место можно быть в большом количестве стран и городов. Мой вариант — Нефтеюганск.
Был пользователь, который предположил, что Беркова находится в стране женщин легкого поведения.
Человек, которые даст правильный ответ, получит от Елены лайк и комментарий под одним из его постов.
Ранее Пятый канал публиковал видео того, как Беркова окунается в прорубь.