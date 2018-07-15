Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова показала, как окуналась в крещенскую прорубь

, 20:57 Видео 617

Актриса трижды нырнула в ледяную воду несмотря на болезненное состояние.

Фото, видео: Instagram @berkova

Российская порнозвезда Елена Беркова оказалась большой поклонницей крещенских купаний. В воскресенье, 20 января, она опубликовала видео в Instagram, на котором бесстрашно заходит в иордань. На этих кадрах экс-участница телепроекта «Дом-2» одета в белую майку, которая не скрывает ее аппетитные формы.

В описании ролика Беркова указала, что ныряет в прорубь уже седьмой раз. При этом накануне она ощущала «очень сильную слабость», а температура тела не опускалась ниже 38 градусов.

— Как обычно дыхание перехватило, только выйдя из проруби я даже присела. Сразу подошли сотрудники МЧС помогли дойти до обогреваемого шатра. И в этот раз гул в голове начался невообразимый, но уже через пол часа в меня, как будто вернули батарейки! Когда я доехала до дома температуры уже не было, а настроение лучшее за этот год, — поделилась впечатлением 33-летня порноактриса.

Она добавила, что ее опыт нельзя принимать, как рекомендацию к действию.

Нельзя окунаться с недомоганием — это лишь моя индивидуальная практика и возможно особенность, меня шок оживляет и бодрит, в хорошем смысле этого слова. Чувствую себя великолепно, чего и вам желаю! — написала Елена Беркова.

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