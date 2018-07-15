Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова показала, как окуналась в крещенскую прорубь

Российская порнозвезда Елена Беркова оказалась большой поклонницей крещенских купаний. В воскресенье, 20 января, она опубликовала видео в Instagram, на котором бесстрашно заходит в иордань. На этих кадрах экс-участница телепроекта «Дом-2» одета в белую майку, которая не скрывает ее аппетитные формы.
В описании ролика Беркова указала, что ныряет в прорубь уже седьмой раз. При этом накануне она ощущала «очень сильную слабость», а температура тела не опускалась ниже 38 градусов.
Она добавила, что ее опыт нельзя принимать, как рекомендацию к действию.
Ранее Пятый канал рассказывал, как вместо крещенской купели Бузова окунулась в сугроб.