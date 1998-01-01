В Кремле подвели итоги 25-й встречи президента РФ Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ, которая состоялась в Москве 22 января.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» отметил, что инициатива Москвы о подписании мирного договора без предварительных условий не была поддержана в Токио.
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Кроме того, представитель Кремля отметил, что переговорный процесс осложняют антироссийские санкции, которые пока поддерживает японская сторона.
Комментируя возможную передачу Японии островов курильской гряды (Шикотан и Хабомаи), Песков отметил, что национальные интересы РФ являются приоритетом в диалоге с Токио.
Ранее Пятый канал подробно рассказывал о 25-й по счету встрече Владимира Путина и Синдзо Абэ.