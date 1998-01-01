Мирный договор является основной задачей для РФ и Японии — Песков

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Пресс-секретарь президента России прокомментировал переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ.

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В Кремле подвели итоги 25-й встречи президента РФ Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ, которая состоялась в Москве 22 января.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» отметил, что инициатива Москвы о подписании мирного договора без предварительных условий не была поддержана в Токио.

— У нас основная задача не что-то отдать или что-то получить, а подписать мирный договор, — завил Песков.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что переговорный процесс осложняют антироссийские санкции, которые пока поддерживает японская сторона.

Комментируя возможную передачу Японии островов курильской гряды (Шикотан и Хабомаи), Песков отметил, что национальные интересы РФ являются приоритетом в диалоге с Токио.

Ранее Пятый канал подробно рассказывал о 25-й по счету встрече Владимира Путина и Синдзо Абэ.

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