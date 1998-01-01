Песков: Путин считает своей главной задачей повышение благосостояния россиян

Пресс-секретарь президента РФ рассказал в эфире федерального канала, какую главную задачу для себя ставит Путин.
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Повышение благосостояния граждан России для Владимира Путина является одной их главных задач, нежели геополитические процессы и региональные конфликты, которые играют вторичную роль. Об этом глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков рассказал в эфире телепрограммы на канале «Россия-1».
— Для президента при всем уважении к иностранным партнерам, к геополитическим процессам и региональным конфликтам, это все носит вторичное значение. Первично для него — люди и то, что можно сделать для повышения их благосостояния, — сказал пресс-секретарь президента.
Песков также заявил, что россияне почувствуют позитивные изменения, по мере выполнения масштабных нацпроектов.
—Впереди пять лет, но речь не идет о какой-то пустой схоластике, которая не имеет границы по времени, нет, все рассчитано ровно по годам, определены ответственные, правительство методично идет по пути реализации этих национальных проектов, — добавил он.
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