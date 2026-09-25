«Доллар используют как инструмент санкций»: Пьер де Голль — о рисках для культуры

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Внук бывшего президента Франции выступил на форуме в Петербурге.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Запад рискует потерять культуру как основу диалога между народами. Об этом на форуме в Петербурге заявил внук бывшего президента Франции. Пьер де Голль отметил, что политические интересы все чаще вытесняют стремление к миру, а доллар используют как инструмент санкций.

«Справедливость и основные ценности человечества универсальны. Нам нужно сосредоточиться на том, что объединяет людей и народы. Сегодня у нас есть надежда объединиться ради мира — через диалог, сотрудничество и свободное общение между народами. Именно так можно построить новый мир, основанный на взаимопонимании и уважении культур», — сказал заместитель председателя жюри Международной премии мира имени Л. Н. Толстого (Франция) Пьер де Голль.

Выходом из этого противостояния может стать дипломатия и свободное общение. По словам де Голля, именно культура помогает находить взаимопонимание и заменять конфликты гуманитарным сотрудничеством.

Ранее 5tv.ru писал, что министр культуры России Ольга Любимова заявила, что российскую культуру невозможно отменить даже в недружественных странах. По словам главы ведомства, за последние четыре года власти наблюдали за попытками применения принципа «культуры отмены» в отношении России, однако пришли к выводу, что полностью прекратить интерес к российскому искусству невозможно.

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«Доллар используют как инструмент санкций»: Пьер де Голль — о рисках для культуры

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