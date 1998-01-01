Путин посетил выставку «Ленрезерва» в день годовщины снятия блокады Ленинграда

Президент РФ Владимир Путин в день 75-летия полного снятия блокады Ленинграда посетил выставочную экспозицию патриотического объединения «Ленрезерв» в Петербурге.

Путин в сопровождении главы Северной столицы Александра Беглова осмотрел экспонаты из блокадного города, а также технику военных лет.

Глава государства также пообщался с пережившими блокаду ветеранами Великой Отечественной войны.

— Товарищ главнокомандующий! Полковник в отставке Кириллов. Желаю вам как ленинградец ленинградцу здоровья на многие годы, — обратился к нему один из ветеранов, одетый в военную форму.

Ранее Пятый канал рассказывал о выставке «Ленрезерва» с подлинными экспонатами из блокадного города.