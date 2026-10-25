«Скоропостижно и с улыбкой скончался Михаил Галустян»: актер испугал друзей

Михаил Галустян написал шуточный некролог о себе в свой день рождения

Комик Михаил Галустян напугал подписчиков, опубликовав собственный некролог. Если быть точнее, текст посвящен 46-летней версии артиста — ему исполнилось 47 лет.

«Сегодня, 25 октября, на 47-м году жизни скоропостижно и с улыбкой скончался Михаил Галустян-46-летний. Причина смерти естественная: очередной день рождения. Врачи говорят, такое случается с каждым, примерно раз в год, и медицина пока бессильна», — написал артист.

В тексте публикации он в той же шуточной манере пересказал свою биографию — от рождения в Сочи до свадьбы летом 2026 года. О самом себе он написал, как об артисте, который «был невысоким, но до всего дотянулся».

«На его место уже заступил Михаил Галустян-47-летний. Передача дел заняла минуту, наследство небольшое… Кремации не будет. Покойный и так достаточно горел на работе», — завершил комик свою шутку.

Подписчики Галустяна шутку не оценили.

«****, такая шутка, ужас просто»;

«Значит, скоро притянет ему смерть тот, кто это написал»;

«Вы че, дебилы?» — такие и другие комментарии читатели оставили под шуточным «некрологом».

Ранее актер заявил, что планирует завести еще детей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.