«Не способ списать долг»: как работают кредитные каникулы и как их получить

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 15 0

Что делать, если денег на выплаты нет.

Как работают кредитные каникулы и как их получить

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Финансист Гамзаев: кредитные каникулы — не способ списать долг, а мера поддержки

Оформление кредитных каникул предусмотрено для граждан, взявших на себя финансовые обязательства и столкнувшихся с трудностями. Важно помнить, что это не способ увильнуть от выплаты долга. О том, как и кому предоставляют кредитные каникулы, «Известиям» рассказал директор по развитию финансовых продуктов Магомед Гамзаев.

«Важно помнить, что кредитные каникулы — это не способ списать долг или отдохнуть от обязательств, а мера поддержки в сложной финансовой ситуации», — подчеркнул он.

Материальное состояние человека может измениться по ряду причин. Уволили с работы, начались проблемы со здоровьем или появились неожиданные крупные траты. Если эти обстоятельства осложняют внесение платежей по кредиту, банк дает возможность временно их приостановить. Эта функция распространяется в том числе на потребительские кредиты и займы, включая автокредиты.

При этом предусмотрены ограничения максимальной суммы кредита на момент выдачи — если сумма больше, предоставить каникулы нельзя. В случае с автокредитами — 1,6 миллионов рублей, для потребительских кредитов и займов — 450 тысяч рублей, 150 тысяч рублей для кредитных карт. Если речь об ипотеке, для нее предусмотрен специальный механизм ипотечных каникул. Кроме того, действуют особые льготные условия для участников СВО и членов их семей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как банк учитывает доходы граждан при работе с должниками.

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