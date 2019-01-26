«Это не она!»: Поклонники не узнали помолодевшую Татьяну Буланову

Популярную в «девяностые» певицу Татьяну Буланову поклонники не сразу узнали на фото без макияжа. Весной 2019 года артистка отметит свое 50-летие, но выглядит она как минимум на десять лет моложе этого возраста.

Снимок помолодевшей Булановой появился в Instagram. Артистка показала своим подписчикам, как она выглядит без грима и макияжа, сравнив свой нынешний вид с фотографией 1999 года. Некоторые юзеры не поверили, что на обоих снимках запечатлена Татьяна, сообщает издание «Дни.ру».

— Это не она! — пишут недоверчивые подписчики.

Впрочем, большинству нынешний облик певицы все же пришелся по душе.

— Такая же красивая.

— 50 и близко не дашь, — восхитились поклонники Татьяны Булановой.

Как сообщается в одном из Instagram-аккаунтов, посвященных отечественному шоу-бизнесу, недавно Татьяна сделала несколько омолаживающих процедур.

— Как раз сейчас Буланова находится в клинике, специализирующейся на детокс-программах. Комплекс, расположенный в Карелии, имеет большой спектр услуг, в том числе очищение организма на клеточном уровне. Интересно, может именно в этом секрет Татьяны? — пишут авторы публикации.

Ранее Пятый канал рассказывал о признании Татьяны Булановой, которая хочет снова влюбиться «как девчонка».