В Госдуме заинтересовались саратовской школой, чьи учителя убирали снег в мешки

, 19:45 Фото 116

Депутат нижней палаты российского парламента призвал провести проверку опубликованных в сети фотографий зимнего субботника.

Фото: www.globallookpress.com

Депутат Государственной думы призвал установить подлинность, а также все обстоятельства уборки снега в Саратове, которую делали учителя местной школы с помощью лопат и мешков.

Парламентарий призвал мэра и чиновников Минобразования разобраться в ситуации и принять меры.

— Если не фейк, и факт с учителями имел место, надо пресекать такое отношение к людям, — приводит РИА Новости слова Панкова.

Ранее снимок, на котором учителя в мороз убирают снег в мешки, появилось в Twitter.

Позже в администрации Саратова заявили, что коллектив школы № 95 участвовал в часовой уборке снега во время отмененных занятий. Причиной привлечения педагогов была названа нехватка штатных дворников.

 

Ранее Пятый канал рассказывал о заявлении алтайской чиновницы, посчитавшей завышенной заплату учителей более 9 тысяч рублей.

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