В Госдуме заинтересовались саратовской школой, чьи учителя убирали снег в мешки

Депутат Государственной думы призвал установить подлинность, а также все обстоятельства уборки снега в Саратове, которую делали учителя местной школы с помощью лопат и мешков.

Парламентарий призвал мэра и чиновников Минобразования разобраться в ситуации и принять меры.

— Если не фейк, и факт с учителями имел место, надо пресекать такое отношение к людям, — приводит РИА Новости слова Панкова.

Ранее снимок, на котором учителя в мороз убирают снег в мешки, появилось в Twitter.

Учителя тем временем на субботнике, и за что им это, в 21 веке, в 20-и градусный мороз мешками и лопатами снег убирать? pic.twitter.com/Jr9XgLI5jB — Папа дирекшионера (@vsedostalo20raz) 26 января 2019 г.

Позже в администрации Саратова заявили, что коллектив школы № 95 участвовал в часовой уборке снега во время отмененных занятий. Причиной привлечения педагогов была названа нехватка штатных дворников.

Ранее Пятый канал рассказывал о заявлении алтайской чиновницы, посчитавшей завышенной заплату учителей более 9 тысяч рублей.