Видео: Горе-жених дважды уронил невесту во время кражи

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Очевидцами курьезного случая стали десятки жителей Владикавказа.

Фото, видео: ВКонтакте / Михаил Романов

В социальных сетях обсуждают видео с неудачным похищением невесты в столице Осетии. На этих кадрах двое мужчин в папахах дожидаются девушку на пороге торгового центра, после чего заходят со спины и набрасывают на нее мешок.

Когда неловкий похититель пытается сбежать, то тяжело падает со ступенек, так что девушка сильно ударяется о плитку. Однако на этом злоключения не заканчиваются. Спустя пару шагов мужчина снова теряет равновесие и падает на свою жертву.

Когда несчастная все же оказывается в салоне черного Mercedes, кортеж с шумом уезжает. Один из операторов спрашивает за кадром, стоит ли снимать этот позор.

Ранее Пятый канал рассказывал, как двое уроженцев Кавказа похитили молодую женщину прямо под камерами подмосковного ТЦ.

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