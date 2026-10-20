На шаг дальше от свободы: суд не сжалился над Блиновской

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 23 0

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Суд отказал Елене Блиновской в отсрочке наказания

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Второй кассационный суд отказал Блиновской в отсрочке срока наказания

Блогер Елена Блиновская не смогла добиться отсрочки отбывания оставшегося срока наказания. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил ее жалобу. Об этом сообщили 5-tv.ru в пресс-службе суда.

Ранее Блиновская просила перенести исполнение оставшейся части приговора, пока ее младшая дочь не достигнет 14-летия, однако районная инстанция отказала ей в этом. Областной суд впоследствии подтвердил принятое решение. Теперь кассационная инстанция также не поддержала позицию блогера.

Это не первая попытка Блиновской оспорить последствия уголовного дела. При пересмотре приговора она не признала вину в вменяемых ей преступлениях. При этом от наказания по статье об уклонении от уплаты налогов блогера освободили в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

В марте 2025 года Блиновскую признали виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, отмывании денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. Изначально ее приговорили к пяти годам колонии общего режима, но апелляционная инстанция сократила срок до четырех с половиной лет в том же году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что квартиру Елены Блиновской площадью 132 квадратных метра на Цветном бульваре продадут. Ее начальная цена составит около 68 365 600 рублей.

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