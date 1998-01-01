СМИ: 49-летняя Дженнифер Энистон скоро впервые станет мамой

Американская актриса Дженнифер Энистон, известная по огромному количеству фильмов, но в большей степени благодаря съемках в сериале «Друзья», в скором будущем возможно впервые станет мамой. Сделать это ей вряд ли помешает возраст — в феврале ей исполнится 50 лет. Однако детей пока у звезды, которую из-за большого числа неудачных отношений прозвали «одиночкой Голливуда» — нет.

По информации издания «Газета», Дженнифер Энистон намерена удочерить девочку, с которой она познакомилась, когда оказывала помощь в двух приютах в Мексике. Малышке год и один месяц, однако биологических родителей у нее нет.

— У ребенка темные глаза и густые темные волосы, а также самые длинные ресницы, которые Джен когда-либо видела, — рассказал знакомый с ситуацией источник.

Сообщается, что взять ребенка из приюта актриса намеревалась, еще когда была замужем за Джастином Теру. Но он желание супруги не поддерживал. По информации американских СМИ, звезда уже приступила к оформлению документов.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что молодящаяся 49-летняя Дженнифер Энистон удивила фанатов необычным нарядом.