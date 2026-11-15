«Ничего, переживешь»: Сергей Гармаш рассказал о главных семейных правилах

Сергей Гармаш рассказал о главных семейных правилах

Народный артист России Сергей Гармаш уделяет большое внимание семье и воспитанию младшего поколения. Особая роль в его жизни принадлежит 9-летнему внуку Павлу, которого актер старается оградить от чрезмерного увлечения гаджетами. По мнению артиста, современные дети слишком много времени проводят с телефонами и компьютерами, а это мешает им самостоятельно взрослеть и познавать окружающий мир. Об этом он рассказал в интервью Starhit.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Слушайте, ну он же мой внук. Тут у меня такая роль. И она при этом как бы и без права голоса. Вот со своими детьми у меня было право голоса», — рассказал артист.

В качестве примера он привел воспитание дочери Дарьи. Девочка долгое время обходилась без компьютера, хотя сверстники уже активно пользовались техникой. Дочь жаловалась отцу, что ей неловко перед одноклассниками, у которых дома есть компьютеры. Однако Гармаш не спешил менять свое решение.

«Рабочие нужны!»: кем могут вырасти дети артиста

Фото: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Сыну Ивану, напротив, учеба всегда давалась легко. По словам актера, мальчик с детства проявлял интерес к знаниям и получал удовольствие от самого процесса обучения. Сейчас молодой человек учится в Государственном лингвистическом университете имени Мориса Тореза. Основным направлением он выбрал корейский язык, а со второго курса дополнительно начал изучать японский.

На третьем курсе Иван отправился на первый семестр в Южную Корею. Гармаш признался, что собирается вместе с супругой навестить сына и посмотреть, как тот устроился за границей.

«Я ему ничего не подсказывал. Иван блестяще сдал базовые языки для поступления в вуз — английский и немецкий. Потом подумал и выбрал такой вот эксклюзив», — поделился актер.

Финансово поддерживать сына за границей Гармаш готов самостоятельно. Он считает, что молодому человеку пока не обязательно искать подработку ради средств к существованию, хотя Иван уже пробует зарабатывать самостоятельно. Однажды тот устроился переводчиком на полдня после объявления в социальных сетях.

С внуком Павлом у артиста отношения складываются иначе. Мальчик, по словам дедушки, не слишком любит учиться, зато с удовольствием занимается физическим трудом. Он готов копать землю и таскать кирпичи, лишь бы не садиться за учебники. Гармаш относится к особенностям характера внука с юмором:

«Думаю, ну станет рабочим. Рабочие нужны!» — отметил артист.

Павел уже успел попробовать себя в кино. Дедушка однажды устроил его в массовку фильма «Чебурашка», но попросил не рассказывать об этом в школе. Мальчик послушался. Однако после премьеры его узнали и попросили дать небольшое интервью. Внимание публики настолько впечатлило ребенка, что Гармаш в шутку предложил ему бросить учебу и вместе отправиться сниматься. Внук обрадовался, но предложение, разумеется, было шуткой.

При этом артист гордится обоими детьми. Дочь Дарья связала свою жизнь с киноиндустрией, занимается продюсированием и работает в составе съемочных групп. Сын Иван выбрал совершенно другую сферу. Сам Гармаш признается, что ему нравится быть другом собственным детям.

«Я с ней много советуюсь»: почему Гармаш до сих пор прислушивается к Волчек

Фото: © РИА Новости/ Сергей Пятаков

Однако семейные принципы артиста не ограничиваются вопросами воспитания. Он считает важным сохранять уважение к чужому мнению, уметь прислушиваться к окружающим и не воспринимать советы как повод отказаться от самостоятельных решений. Этому правилу Гармаш следует и в профессии.

В частности, актер рассказал, что до сих пор мысленно советуется с Галиной Волчек, бывшим художественным руководителем театра «Современник». Именно ее мнение, как признался артист, помогло ему принять непростое решение об уходе из театра после 36 лет работы. Гармаш объяснил, что в какой-то момент увидел, как прежние традиции и атмосфера коллектива начинают разрушаться. Вступать в конфликт он не захотел.

«Так поступить мне подсказала Волчек с того света, так бы сделала она. Я с ней много советуюсь», — признался артист.

Сейчас новым домом для Гармаша постепенно становится «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Кроме того, актер завершил работу над документальным фильмом «Волчек», в котором выступил автором идеи, соавтором сценария и сопродюсером. На создание картины ушло три с половиной года.

«70% — честно заработанные деньги»: какие роли Гармаш считает главными

Гармаш также рассказал о собственных принципах в актерской профессии. По его словам, около 70% фильмографии составляют проекты, в которых он участвовал прежде всего ради заработка.

Фото: Кадр из х/ф «12 ». реж.: Никита Михалков, 2007 г.

«Многое, что стоит за этими деньгами, к сожалению, не является частью киноискусства», — откровенно заявил артист.

Еще 10% работ он вспоминает благодаря веселой атмосфере на площадке, следующие 10% — из-за съемок в интересных местах и за границей. Только оставшиеся 10%, по признанию актера, стали по-настоящему значимыми и повлияли на его жизнь. Среди таких картин он назвал «Отряд», «Свои», «Дом», «Нежный возраст», «Время танцора», «Армавир», «Двенадцать», «Любовник» и «Механическую сюиту».

При этом Гармаш мечтает сыграть человека слабого и беззащитного. Привычное амплуа сильного мужчины, которое сопровождает его на протяжении карьеры, не всегда позволяет раскрыть другие стороны актерского таланта.

«Напишите про сегодня!»: почему актер не хочет учить других и критикует ремейки

Становиться преподавателем Гармаш также не планирует. Он убежден, что настоящая педагогика требует полной отдачи, а уделять студентам внимание лишь несколько раз в месяц было бы нечестно по отношению к ним. При этом актер не против проводить мастер-классы и помогать молодым коллегам на съемочных площадках.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Еще одной темой разговора стали современные ремейки советской классики. Гармаш резко высказался о попытках заново переосмыслить фильмы Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова, назвав подобные проекты паразитированием на известных произведениях.

«Напишите про сегодня! Мало смешного в нашей жизни, нелепого и курьезного? Мало того, что нужно высмеивать? Да не меньше, чем было при Гайдае. Гораздо больше», — заявил актер.

При этом артист положительно относится к возвращению отечественного семейного кино и сказок. Среди удачных примеров он назвал «Богатырей» и «Чебурашку», подчеркнув, что такие фильмы важны для молодого поколения.

Напомним, в октябре 2026 года певица Жасмин рассказывала 5-tv.ru о съемках спортивной драмы «Тренировка гнева», в которой Сергей Гармаш исполнил роль футбольного тренера Николая Панфилова. Вместе с ними в картине снялись Елена Яковлева, Никита Кологривый, Полина Гухман и Евгения Медведева. Выход фильма запланирован на 2027 год.

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