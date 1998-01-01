Россияне стали больше доверять работе банков

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Согласно отчету Банка России, индекс удовлетворенности населения банковскими услугами за год вырос на десять пунктов.

Фото: ТАСС/Смитюк Юрий

Работа финансовых организаций, и в частности их услуги стали больше нравиться гражданам страны. Об этом сообщают «Известия». Согласно отчету Банка России, индекс удовлетворенности населения банковскими услугами с мая 2017 года по май 2018 года вырос на десять пунктов.

Как отмечает издание, в 2018 году люди чаще пользовались функциями банков: оплачивали покупки онлайн, делали переводы с помощью мобильных телефонов, получали кредиты и делали вклады в интернете. Причина таких изменений — развитие удаленных сервисов. Жителям страны стало понятнее и доступнее совершать операции в сети. С развитием интернет-банкинга люди осознали, что могут не тратить время, стоя в очередях, а совершить все необходимые операции прямо из дома.

Сотрудники банков также признали, что спрос на дистанционные услуги значительно повысился за последний год. Большее число людей стало создавать электронные кошельки и расплачиваться картой в онлайн-магазинах. Причиной такого интереса к онлайн-услугам эксперты считают популярность и доступность электронных гаджетов.

Однако рост активности в интернете повлек за собой увеличение мошеннических атак. В сети активизировались хакеры, которые не упускают момента «развести» жертву на крупные денежные суммы.

Ранее Пятый канал сообщал, что российские банки готовятся к запуску тестовой системы быстрых платежей.

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