Российские банки готовятся к запуску системы быстрых платежей

Российские банки готовятся к запуску тестовой системы быстрых платежей, назначенной на 28 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы Банка России Аллу Бакину.
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Также она подчеркнула, что с 28 января по 28 февраля функция быстрых платежей будет доступна ограниченному количеству клиентов, а уже с марта система начнет работать в полноценном формате. То есть любому клиенту будет достаточно оставить заявку в банке, чтобы подключиться к системе, позволяющей переводить деньги в любое время суток по номеру мобильного телефона или номеру карты.
Ранее Пятый канал сообщал, что после прохождения тестового запуска к системе быстрых платежей присоединятся еще 20 российских банков.