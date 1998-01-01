Российские банки готовятся к запуску системы быстрых платежей

Российские банки готовятся к запуску тестовой системы быстрых платежей, назначенной на 28 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы Банка России Аллу Бакину.

— Мы стартуем 28 января. В эту дату начинается запуск промышленной эксплуатации системы , — сказала Бакина, отметив, что всего в пилотном проекте вызвались участвовать 12 банков.

Также она подчеркнула, что с 28 января по 28 февраля функция быстрых платежей будет доступна ограниченному количеству клиентов, а уже с марта система начнет работать в полноценном формате. То есть любому клиенту будет достаточно оставить заявку в банке, чтобы подключиться к системе, позволяющей переводить деньги в любое время суток по номеру мобильного телефона или номеру карты.

Ранее Пятый канал сообщал, что после прохождения тестового запуска к системе быстрых платежей присоединятся еще 20 российских банков.