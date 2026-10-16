В России планируют повысить МРОТ к 2030 году

Минимальный размер оплаты труда в России увеличится до 35 тысяч рублей к 20230 году. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

По его словам, проект бюджета предполагает учет соответствующих темпов роста. Также изменения соответствуют поручениям президента России Владимира Путина.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что минимальный размер оплаты труда составит 28 935 рублей в месяц в 2027 году. Эту же сумму закрепили в проекте федерального закона о бюджете на следующий год и плановый период 2028–2029 годов.

Министр финансов России Антон Силуанов подчеркнул, что повышение МРОТ поможет стимулировать рост заработной платы у рабочих с небольшим доходом.

В указе президента РФ Владимира Путина «О национальных целях развития России» говорится, что МРОТ необходимо увеличить в два раза — до 35 тысяч рублей к 2030 году. По словам лидера России, переиндексация минимального размера оплаты труда сможет позитивно отразиться на зарплатах россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что увеличится размер выплат пособий по безработице в 2027 году. Граждане смогут получить почти 17 тысяч рублей. Также в следующем году запланирована двойная индексация пенсий: 1 февраля — на 6,8%, а 1 апреля — на 3,3%.

В Москве тоже выделили бюджет для льготных выплат и пособий. На социальную поддержку жителей столицы выделили 2,4 триллиона рублей.

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