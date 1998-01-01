Дисциплинированная собака—пешеход покорила сердца пользователей сети

Дисциплинированная собака из Воронежа покорила пользователей соцсетей. В интернете появились кадры, на которых видно, насколько внимательно и аккуратно бездомный пес переходит дорогу. Никуда не торопится, не бросается под колеса, стоит на пешеходном переходе и ждет зеленый. И даже когда один из автомобилистов притормозил, чтобы пропустить собаку, она осталась на тротуаре. В итоге пес перешел дорогу только в тот момент, когда загорелся разрешающий сигнал светофора. Более того, на середине остановился и посмотрел направо, чтобы убедиться, что транспорта поблизости нет.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Индии дворовый пес стал звездой модного показа.