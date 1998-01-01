От пёстюр: В Индии дворовый пёс стал звездой модного показа

Необычный поворот произошел во время показа мод Мумбаи. Новую коллекцию нарядов презентовал Рохит Баль — один из самых востребованных и популярных дизайнеров Индии.
Однако гости мероприятия по окончании вечера обсуждали отнюдь не ткани и покрой. Все внимание зрителей перетянул на себя обычный дворовый пёс кремового окраса. Показ проходил под открытым небом, поэтому животному не составило труда забраться на подиум и гордо продефилировать перед стоящими на нем моделями.
Every dog has his day, Watch: What Happens when a dog enters Designer #RohitBal show and got himself another showstopper besides the dapper @SidMalhotra!#Bollywood #Bollywoodstar #Actor #happiness #Beautiful #followforfollow #likeforlikeback #followforlike #InstaCeleb pic.twitter.com/XVMpgGIRsa— TIMC (@TIMCtweeting) 17 января 2019 г.
Собаку совершенно не потревожили ни вспышки фотокамер, ни большое число людей. Даже обычно вызывающая неудовольствие животных громкая музыка оказалась нипочем «модному» псу. Постояв на верхнем подиуме и сполна насладившись внезапно свалившейся на него популярностью, зверь спустился на подиум пониже — поближе к восторженной публике.
Участником показа «от кутюр» пёс пробыл недолго, но фото и видео с его выходом уже заполонили индийский сектор всемирной паутины.
Ранее Пятый канал рассказывал еще об одном псе, который в мгновение ока стал звездой интернета — сербском щенке Паше, которому удалось лично познакомиться с президентом России Владимиром Путиным.