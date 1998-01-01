От пёстюр: В Индии дворовый пёс стал звездой модного показа

Необычный поворот произошел во время показа мод Мумбаи. Новую коллекцию нарядов презентовал Рохит Баль — один из самых востребованных и популярных дизайнеров Индии.

Однако гости мероприятия по окончании вечера обсуждали отнюдь не ткани и покрой. Все внимание зрителей перетянул на себя обычный дворовый пёс кремового окраса. Показ проходил под открытым небом, поэтому животному не составило труда забраться на подиум и гордо продефилировать перед стоящими на нем моделями.

Собаку совершенно не потревожили ни вспышки фотокамер, ни большое число людей. Даже обычно вызывающая неудовольствие животных громкая музыка оказалась нипочем «модному» псу. Постояв на верхнем подиуме и сполна насладившись внезапно свалившейся на него популярностью, зверь спустился на подиум пониже — поближе к восторженной публике.

Участником показа «от кутюр» пёс пробыл недолго, но фото и видео с его выходом уже заполонили индийский сектор всемирной паутины.

Ранее Пятый канал рассказывал еще об одном псе, который в мгновение ока стал звездой интернета — сербском щенке Паше, которому удалось лично познакомиться с президентом России Владимиром Путиным.