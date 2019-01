От пёстюр: В Индии дворовый пёс стал звездой модного показа

Необычный поворот произошел во время показа мод Мумбаи. Новую коллекцию нарядов презентовал Рохит Баль — один из самых востребованных и популярных дизайнеров Индии.

Однако гости мероприятия по окончании вечера обсуждали отнюдь не ткани и покрой. Все внимание зрителей перетянул на себя обычный дворовый пёс кремового окраса. Показ проходил под открытым небом, поэтому животному не составило труда забраться на подиум и гордо продефилировать перед стоящими на нем моделями.

Every dog has his day, Watch: What Happens when a dog enters Designer #RohitBal show and got himself another showstopper besides the dapper @SidMalhotra!#Bollywood #Bollywoodstar #Actor #happiness #Beautiful #followforfollow #likeforlikeback #followforlike #InstaCeleb pic.twitter.com/XVMpgGIRsa