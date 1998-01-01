В России проиндексируют соцвыплаты инвалидам и ветеранам

Выплаты, пособия и компенсации для ветеранов, инвалидов и граждан с детьми вырастут на 4,3%. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правительства РФ в понедельник 28 января.

— Подписанным постановлением установлен коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных двумя законами РФ и девятью федеральными законами, в размере 1,043, — говорится в документе.

Кроме того, новый порядок индексации распространяется на выплаты при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Повышенный коэффициент будет действовать с 1 февраля 2019 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что малоимущей семье в Таганроге дали единовременное пособие — 47 рублей 50 копеек.