Власти Таганрога выделили малоимущей многодетной семье единовременное пособие в размере 47,5 рублей. Эту новость распространил портал «Панорама», который следит за информационным полем в Ростовской области.

По данным интернет-портала, после обращения в мэрию Таганрога, городские чиновники распорядились выделить многодетной семье, в которой детей воспитывает один родитель, социальное пособие сроком на один месяц в размере 47 рублей 50 копеек. Данное указание мотивировано существующим областным законодательством. Кроме того, из бюджета города дополнительно семья получит еще одну тысячу рублей.

Подобное отношение к своим гражданам возмутило юриста Юрия Заболоцкого, который опубликовал распоряжение таганрогских властей на своей странице в Instagram. Пользователи поддержали эмоциональный посыл Заболоцкого, а сумму, выделенную малоимущей семье, посчитали сдачей от покупки мерседесов и особняков. Сам юрист свой пост в социальной сети назвал Федеральной программой по профилактике ожирения.

Instagram @yurist.tag

Ранее Пятый канал сообщал, что депутат из Читы предложила отключать на ночь свет малоимущим гражданам, проживающим в бараках, дабы исключить накапливание долгов за потребление электроэнергии.