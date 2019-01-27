Московские полицейские освободили пуму, которую взяли в заложники похитители

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Животное украли у аниматора и требовали за него выкуп в 120 тысяч рублей.

Фото, видео: Пятый канал, Instagram @puma_marsel

Похитителей пумы сумели оперативно вычислить и задержать сотрудники ОВД Северного Измайлова в Москве. Животное по кличке Марсель пропало после разбойного нападения на аниматора, которого обманом заманили на несуществующее мероприятие. Преступники запросили выкуп в 100 тысяч рублей, а позже увеличили сумму до 120 тысяч.

Как рассказал Пятому каналу хозяин пумы, зоопсихолог Виктор Григорьев, 19 января его вызвали на день рождения девочки. Около 17 часов он приехал по назначенному адресу, его встретила молодая пара, поднялись в квартиру. Там он сразу понял, что никакого праздника нет, а квартира съемная.

— Буквально сразу же, это было так быстро все, ворвались еще некие лица, одного из них я знаю, он мой бывший компаньон. Меня придушили, я потерял сознание, а когда очнулся, оказался в другой части комнаты. Мне сказали, что кота забирают, они как раз боролись с котом. Ищи 100 тысяч рублей, если хочешь своего кота, — рассказывает Виктор.

По его словам, один из похитителей был вооружен ножом, второй представился сотрудником полиции. Чтобы скрутить пуму, они боролись с ней не меньше получаса, бросая в нее подушки, одеяла и простыни, и в результате увезли. Вернувшись домой, Григорьев, попросить помощи у правоохранителей. Обращался в три отдела, но ему везде отказывали в приеме заявления под предлогом того, что адрес не в их компетенции. В итоге помогли в ОВД Северного Измайлово.

— Они хорошо, быстро сработали. Им большое спасибо, что вернули мне кота, — говорит владелец пумы.

Марсель, который провел «в плену» 4-5 дней, был истощен, поначалу сильно нервничал и хромал. Но в целом, говорит Виктор, все закончилось хорошо.

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