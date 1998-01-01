Космический кроссворд: «дорога» планеты и китайский космонавт

Загаданы 20 существительных слов, прямо или косвенно связанных с космосом. Проходить кроссворд удобнее всего на домашнем компьютере — мобильная версия может отображаться некорректно.

Кроссворд посвящен космосу и астрономии. Всего надо открыть 20 слов. Интеллектуальная забава средней сложности — есть несколько специализированных терминов, которые школьники, например, могут не знать. Если кроссворд отображается некорректно, попробуйте открыть эту страницу на большом экране домашнего компьютера.

А вы знали, что 16 декабря 1974 года астрономы попытались подать сигнал инопланетянам? Сообщение содержало 1679 цифр. Если их расшифровать, расположив значения в виде прямоугольника, то можно получить примерное представление о внешнем виде землян.

Правда, на сообщение, которое называют посланием Аресибо, никто так и не ответил. Инопланетяне могут считывать данные по иным принципам, а значит шифр астрономов Земли может так и остаться для них неразрешимой загадкой. Если, конечно, внеземная жизнь вообще существует.

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