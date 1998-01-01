ВКонтакте запустили архивацию записей

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Детали новой функции рассказал управляющий директор ВКонтакте Андрей Рогозов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

ВКонтакте запустили функцию архивации записей. Ее возможности Пятому каналу рассказал управляющий директор Андрей Рогозов.

Сегодня отмечается Международный день защиты персональных данных. Он напоминает нам о том, как важно уделять особое внимание мерам безопасности при работе со своей информацией в интернете.

ВКонтакте

В прошлом году мы много работали в этом направлении: открыли информационный раздел о защите данных, запустили реформу приватности и закрытые профили, усилили меры борьбы с несанкционированным доступом к открытой информации. Это позволило пользователям лучше понимать, что происходит с их данными и как этим управлять.

Я хочу представить еще одну возможность, которую мы обещали реализовать, — архив записей. Это удобный способ быстро скрыть неактуальные публикации со своей страницы по отдельности или за выбранный период. Теперь вместо удаления записей можно просто добавить их в архив — они будут скрыты из общего доступа и доступны только Вам. При желании их можно будет восстановить. Новая возможность доступна в веб-версии ВКонтакте и в дальнейшем появится на мобильных устройствах.

Будьте внимательны к тому, какую информацию о себе Вы размещаете в интернете, и повышайте свой уровень знаний о том, как этими данными управлять. Мы, в свою очередь, продолжим совершенствовать технологии защиты и инструменты персонального контроля данных для всех пользователей ВКонтакте.

Ранее Пятый канал рассказывал, что пользователи «ВКонтакте» первыми прочтут отрывки предстоящих релизов «Эксмо».

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