Пользователи «ВКонтакте» первыми прочтут отрывки предстоящих релизов «Эксмо»

Пользователи ВКонтакте смогут первыми прочитать отрывки из предстоящих релизов издательства «Эксмо» в рамках спецпроекта «ВКонтакте с читателями».

Среди премьер: путевой дневник путешественника Федора Конюхова, биография Джорджа Лукаса, незавершенный роман Евгения Евтушенко и новый фантастический роман Терри Пратчетта и Стивена Бакстера.

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Эксклюзивные фрагменты из грядущих новинок будут регулярно публиковаться в официальных сообществах издательства «Эксмо» и импринта fanzon. Читателей ждет разнообразная художественная литература: современная проза, остросюжетный жанр и фантастика.

Первыми будут опубликованы отрывки из заключительного тома собрания сочинений Евгения Евтушенко, фрагмент воспоминаний Федора Конюхова об одиночном плавании вокруг Антарктиды, часть истории о жизни создателя вселенной «Звездных войн» Джорджа Лукаса и продолжение цикла «Бесконечная Земля» Терри Пратчетта и Стивена Бакстера.

— Сориентироваться в многообразии книжных релизов и не пропустить достойный внимания роман бывает непросто даже увлеченным книголюбам. Чтобы помочь им выбрать издание по вкусу, ВКонтакте и Первая редакция издательства «Эксмо» запускают спецпроект «ВКонтакте с читателями». Мы рады, что именно нашим пользователям представилась уникальная возможность первыми читать отрывки очень увлекательных изданий, — рассказала руководитель образовательных проектов ВКонтакте, Алсу Гарифуллина.

«Эксмо» — универсальное издательство № 1 в России, лидер по тиражам выпускаемых книг на рынках художественной, развлекательной, прикладной и детской литературы. Каждый год издательство выпускает порядка 80 миллионов книг.