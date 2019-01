В руководстве Instagram заявили, что справились с произошедшим сбоем

Представители сервиса для обмена фотографиями Instagram заявили, что решили проблему с неполадками, которые возникли в работе приложения ночью 29 января. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной страничке соцсети в Twitter.

— Сейчас проблема полностью решена, — написали представители сервиса.

And the issue is now fully resolved. #instagramdown pic.twitter.com/QwsTzzrVED