Лавров в начале переговоров с Бачелет пошутил о принесенной ему брошюре

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 42 0

Кандидат на пост генсека ООН вручила главе МИД РФ документ на русском языке.

Лавров в шутку назвал брошюру Бачелет пропагандой

Фото: Мессман Евгений/ТАСС

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Лавров в шутку назвал брошюру кандидата на пост генсека ООН Бачелет пропагандой

Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с экс-президентом Чили, бывшим верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет позволил себе шутливое замечание, когда получил от нее небольшой буклет на русском языке.

Незадолго до начала переговоров Бачелет, которая является одним из претендентов на пост генерального секретаря ООН, передала российскому министру синюю брошюру. При этом она уточнила, что специально принесла издание на русском языке.

«Пропаганда», — пошутил министр, забирая документ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу в Москве с кандидатом на должность генерального секретаря ООН Ребекой Гринспан (Коста-Рика). В ходе встречи Ребека Гринспан представила предвыборную программу, в которой делается акцент на выстраивание текущей деятельности ООН и изменений, которые способствуют восстановлению ее эффективности и оперативного потенциала.

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