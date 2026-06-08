«Дурака валяем»: Вадим Галыгин рассказал, как проводит время с детьми

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 25 0

В семье телеведущего скоро появится еще один ребенок.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Вадим Галыгин старается проводить с детьми много времени

Актер и телеведущий Вадим Галыгин старается проводить с детьми много времени. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.

«Времени не хватает, скажем так, качественно на все и сразу, но нужно правильно распределять. Стараюсь», — сказал Галыгин.

Чтобы уделять наследникам время, артист старается рано вставать.

«Это самое лучшее время, которое я провожу. Все делаем. Делаем абсолютно все. И учимся, и спортом занимаемся, и просто проводим время, дурака валяем», — говорит Вадим.

В семье телеведущего ожидается пополнение, и, отвечая на вопрос о беременной супруге, он ответил, что она чувствует себя хорошо.

У артиста уже есть трое детей: дочь Таисия от первого брака, имя жены Вадим по сей день не разглашает. В браке с певицей Ольгой Вайнилович родились двое детей: сын Вадим и Иван. В феврале 2026 года стало известно, что Ольга вновь беременна. Кроме того, Галыгин уже успел стать дедушкой, старшая дочь Таисия в 2025 году подарила ему внука Прохора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в доме певцов Натальи Подольской и Владимира Преснякова запрещено петь. Старший сын Артемий с ранних лет крайне негативно относится к домашнему вокалу родителей.

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