Жильцы «элитного» дома разделили детскую площадку забором. Назревает война

, 11:07 Эфирная новость 80

Жители элитного комплекса в Екатеринбурге решили — ребятишки из соседней «панельки» их детям не ровня.

Фото, видео: Пятый канал, globallookpress © Dmitry Chasovitin

В Екатеринбурге детская площадка превратилась в место боевых действий. Посреди двора установили забор. Даже качели и те разделили пополам. Владельцы преграды — жильцы нового жилого комплекса. На другой стороне «баррикад» — их соседи из старого панельного дома. Конфликт уже стал причиной двух уголовных дел.

Вот он, символ противостояния — качели строгого режима. Кстати, все работает. Вот только сидения находятся по разную сторону забора. У этих качелей сквозь забор есть одно неожиданное педагогическое преимущество: ребенку можно быстро объяснить, что такое «межевание». Дядя-кадастровый инженер нарисовал. Дядя-строитель вбил забор в мерзлую землю. И теперь «площадки ключ переломлен пополам». «А вокруг гуляют дети…»

 — Бурили, кода песочницу, дети стоят смотрят. Их выгнали с песочницы, бурят прям при них. Дети в слезах стоят. Отношение нечеловеческое совсем, — рассказывает местный житель.

Детская психика, конечно, могла пострадать. Потому что каждый несовершеннолетний житель этого дома в Екатеринбурге, втянут в междоусобицу. Старая «панелька» пошла войной на новый дом напротив. Этот забор запрещает гулять в роще. Поэтому, когда решеткой разделяли качели, женщины устроили свои «качели» с рабочими.

Но даже предусмотрительно захваченные из дома дети не помогли. Женщин коварно оттеснили, в сознании жителей «панельки», все это — происки «богатых», из дворца с разноцветным фасадом. У них там даже деревянная триумфальная арка на въезде. Понятно, гулять с простыми уральцами они не хотят.

 — У них дети, не знаю, элитные, наверное, какие-то. Что им можно гулять в лесу, нам нет, — предполагает жительница панельного дома Марина Мартынова.

Вот только на стороне «богатых» градостроительный план, по которому земля эта в аренде у нового жилого комплекса. Застройщик уверяет — площадка не была целью. Детям сразу же построили все новое. А вот пускать их родителей в лес — да, не хотят.

 — Местные жители регулярно портили имущество. Деревянный мост сожжен. Появляются регулярно костровища и мешки с мусором. На днях даже случился инцидент, когда был подожжен пост охраны, — рассказывает руководитель отдела маркетинга компании-застройщика Иван Серебренников.

У поста охраны действительно присутствуют следы поджога. Говорят, этот конфликт уже стал причиной двух уголовных дел. Между сторонами постоянно происходят стычки. Есть пострадавшие. Но есть и те, кто еще не успел выразить возмущение зарвавшимся жителям соседнего ЖК.

— К сожалению, я не присутствовала на драке, меня не было. Я приехала с работы. И все, больше драк не было, но единственное, что были очень серьезные оскорбления в адрес жильцов дома, — говорит местная жительница Елена.

Шанс разобраться еще есть. Бойцы «панельного» лагеря постоянно ходят на разведку в лес, и уже обнаружили позиции противника.
Какие-то мрачные грубияны с пивом в руках дежурят у той раздражающей будки охраны.

Детям хоть такое и не нравится, но будет полезно. Можно перенять повадки взрослых, узнать много новых слов. Школа жизни, которую даже за гаражами вряд ли получишь. А тут мать с отцом на переднем крае грядущей финальной битвы.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в Самаре оборудовали детскую игровую зону вокруг электрического столба.

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