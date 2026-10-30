Россия помогает странам Африки в разработке месторождений

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 23 0

В Судане российские геологи работают с 2021 года, изучая перспективы обнаружения сразу нескольких видов сырья.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Chen Wei; 5-tv.ru

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Козлов: Россия помогает странам Африки в разработке месторождений

Российские специалисты помогают африканским странам изучать месторождения и планировать их дальнейшую разработку. Об этом корреспонденту «Известий» рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

По его словам, специалисты проводят картографирование территорий, исследуют образцы горных пород и на основе этих данных прогнозируют запасы полезных ископаемых.

В качестве примера Козлов привел Судан, где российские специалисты работают с 2021 года. В одном из районов страны они оценивают перспективы обнаружения запасов золота, серебра, меди и платины.

«Мы делаем картографию, изучаем пробы пород и можем составить перспективные планы развития будущих месторождений этих стран», — заявил глава Минприроды.

Козлов отметил, что результаты геологических исследований могут стать основой для дальнейшего экономического развития африканских государств. По его словам, российская геологическая школа обладает необходимыми компетенциями и пользуется доверием на континенте.

«От того, насколько геологи дадут точные прогнозы, соответственно, последующие планы развития этих стран в том числе реализуются», — резюмировал министр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия заинтересована в совместном развитии с африканскими государствами и готова делиться с ними технологиями. Президент Владимир Путин заявил, что российская сторона может передавать решения для более эффективного и бережного использования водных ресурсов. По его словам, Россия уже участвует более чем в 30 перспективных энергетических проектах в 16 странах Африки.

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