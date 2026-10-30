Тело пропавшего сотрудника МЧС с огнестрельным ранением нашли на Алтае

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 81 0

Мужчина в середине октября отправился на пасеку и после этого перестал выходить на связь.

На Алтае нашли тело пропавшего сотрудника МЧС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Тело сотрудника пожарно-спасательной части МЧС России Игоря Большакова, пропавшего 17 октября, нашли на Алтае. На теле обнаружили огнестрельное ранение. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Большаков отправился на пасеку в 26 километрах от села Чемал и после этого перестал выходить на связь. Его супруга опознала найденное тело.

«Действительно, тело нашли с огнестрельным ранением, сегодня нашли. <…> Экспертизу будут проводить», — сказал собеседник агентства.

Поиски мужчины осложнялись горным рельефом и снежным покровом толщиной до 30 сантиметров. По информации агентства, ранее в автомобиле Большакова обнаружили чехол от ружья, однако самого оружия в машине не было. Предположительно, перед исчезновением мужчина добыл косулю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Калининграде разыскивают двух пропавших подростков, мальчика и девочку. По данным поисково-спасательного отряда «Запад», оба ушли из дома и не вернулись. О местонахождении мальчика ничего не известно с 26 октября. Девочка пропала спустя два дня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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