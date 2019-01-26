Российская супермодель Ирина Шейк отметилась очередным благотворительным жестом. Звезда помогает найти хозяев для щенят из приюта.
Ирина опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с милыми Колизеем и Глинкой. Красотка в шелковом пеньюаре взяла щенят на руки и прижала к пышной груди.
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Умиленные подписчики модницы разразились многочисленными комментариями:
— Пупсик среди пупсиков!!! 👍👍👍👏👏👏👏👏🔥🔥🔥
— Хочу собаку, которая была на руках Ирки Шейк
— Ну какая же красотка!
— Красивая и добрая ❤️
— А можно приютить то, что между ними?
Вероятно, телефон владельцев приюта теперь разрывается от звонков желающих взять себе милых Колизея и Глинку.
Ранее Пятый канал рассказывал о новом образе российской супермодели.