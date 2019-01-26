Пупсик среди пупсиков! Ирина Шейк прижала щенят к пышной груди — фото

, 9:17 Фото 147

Российская модель помогает найти дом маленьким обитателям приюта для животных.

Фото: instagram @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк отметилась очередным благотворительным жестом. Звезда помогает найти хозяев для щенят из приюта.

Ирина опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с милыми Колизеем и Глинкой. Красотка в шелковом пеньюаре взяла щенят на руки и прижала к пышной груди.

 
 
 
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Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Умиленные подписчики модницы разразились многочисленными комментариями:

— Пупсик среди пупсиков!!! 👍👍👍👏👏👏👏👏🔥🔥🔥

— Хочу собаку, которая была на руках Ирки Шейк

— Ну какая же красотка! 

— Красивая и добрая ❤️

— А можно приютить то, что между ними?

Вероятно, телефон владельцев приюта теперь разрывается от звонков желающих взять себе милых Колизея и Глинку.

Ранее Пятый канал рассказывал о новом образе российской супермодели.

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