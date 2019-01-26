Российская супермодель Ирина Шейк отметилась очередным благотворительным жестом. Звезда помогает найти хозяев для щенят из приюта.

Ирина опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с милыми Колизеем и Глинкой. Красотка в шелковом пеньюаре взяла щенят на руки и прижала к пышной груди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от irinashayk (@irinashayk) 26 Янв 2019 в 3:27 PST

Умиленные подписчики модницы разразились многочисленными комментариями:

— Пупсик среди пупсиков!!! 👍👍👍👏👏👏👏👏🔥🔥🔥

— Хочу собаку, которая была на руках Ирки Шейк

— Ну какая же красотка!

— Красивая и добрая ❤️

— А можно приютить то, что между ними?

Вероятно, телефон владельцев приюта теперь разрывается от звонков желающих взять себе милых Колизея и Глинку.

Ранее Пятый канал рассказывал о новом образе российской супермодели.