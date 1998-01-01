Драма в Омске. Сибирский бизнесмен Немирович-Данченко найден мертвым

В Омске расследуют гибель предпринимателя Максима Немировича-Данченко, пишет сайт KP.RU.

Тело 55-летнего владельца рекламного бизнеса было обнаружено в квартире на улице Жукова с огнестрельным ранением. Рядом было найдено ружье «Сайга», зарегистрированное на мужчину.

Следователи устанавливают все обстоятельства гибели. Основная версия — самоубийство. В компании Немировича-Данченко отметили, что начальник был закрытым человеком и сильно переживал тяжелую болезнь матери.

Ранее Пятый канал рассказывал о бывшем главе строительной компании «Дальспецстрой» Дмитрие Савине, которого нашил мертвым в Москве.