Драма в Омске. Сибирский бизнесмен Немирович-Данченко найден мертвым

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Тело владельца рекламного агентства нашли в квартире на улице Жукова.

Фото: www.globallookpress.com

В Омске расследуют гибель предпринимателя Максима Немировича-Данченко, пишет сайт KP.RU.

Тело 55-летнего владельца рекламного бизнеса было обнаружено в квартире на улице Жукова с огнестрельным ранением. Рядом было найдено ружье «Сайга», зарегистрированное на мужчину.

Следователи устанавливают все обстоятельства гибели. Основная версия — самоубийство. В компании Немировича-Данченко отметили, что начальник был закрытым человеком и сильно переживал тяжелую болезнь матери.

Ранее Пятый канал рассказывал о бывшем главе строительной компании «Дальспецстрой» Дмитрие Савине, которого нашил мертвым в Москве.

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