Бывший глава «Дальспецстроя» найден мертвым в Москве

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Тело Дмитрия Савина с огнестрельным ранением головы было обнаружено в частном доме в столице.

Фото: www.globallookpress.com

Экс-руководитель компании «Дальспецстрой» Дмитрий Савин найден мертвым в воскресенье, 27 января, во дворе своего частного дома на юго-востоке Москвы.

Как стало известно Пятому каналу, у погибшего обнаружено огнестрельное ранение головы, а рядом был найден карабин «Браунинг». В полиции склоняются к версии о самоубийстве. Тело Савина направлено на судебную медицинскую экспертизу.

Дмитрий Савин возглавлял компанию «Дальспецстрой», которая занималась строительством космодрома «Восточный», до 2015 года. После этого занимал кресло замруководителя предприятия. После череды скандалов со срывом сроков сдачи космодрома бизнесмен покинул компанию.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему правительство РФ не стало замораживать строительство «Восточного».

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