Масштабная эпидемия гриппа угрожает населению РФ

России может грозить масштабная эпидемия гриппа. Всего за неделю вирус охватил почти четверть регионов страны. Во многих из них эпидемический порог превысил допустимые значения.

В зоне риска в основном дети и подростки. Самые высокие показатели в Алтайском крае, Республиках Бурятия и Саха Якутия и Еврейской автономной области.

В Петербурге, между тем, фиксируют рост заболеваемости гонконгским гриппом. Уже зафиксирован 81 случай заболевания. Этот вирус считается одним из самых опасных, развивается стремительно и почти не проходит без последствий для человека. Эпидемический порог в Северной столице еще не превышен, но в больницах уже готовят дополнительные койки для пациентов.

Ранее Пятый канал сообщал, что Минздрав и Роспотребнадзор одобрили план внедрения новой вакцины от гриппа.