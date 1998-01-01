Россия планирует перейти на новую вакцину от гриппа

Роспотребнадзор и Минздрав одобрили внедрение в России новой вакцины против гриппа. Обновленный препарат будет поэтапно вводиться с 2019-го по 2021 год. Об этих планах сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Новая вакцина будет четырехвалентной — она защитит привитых людей сразу от четырех видов возбудителей гриппа. Подобные препараты рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения.

Первыми, кто будет привит новой вакциной, станут люди из группы риска: дети, беременные женщины, пожилые люди, призывники, работники медицины и образования.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в ряде регионов России зафиксирован резкий рост заболеваемости гриппом.