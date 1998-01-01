Очевидица инцидента, который произошел во вторник, 29 января, во время рейса из Петербурга в Анталию рассказала подробности.

Елена отметила, что не видела, как начался конфликт. А когда началась потасовка со стюардессой, вмешались несколько мужчин.

— Он очень много выпил и очень много буянил… Она его хотела утихомирить, — пояснила пассажирка.

Девушка добавила, что после посадки к самолету прибыли полицейские и медики, которые осмотрели бортпроводницу. По ее словам, сотрудница авиакомпании в порядке. Рейс в Турцию обещали продолжить через полтора часа.

Ранее Пятый канал публиковал видео из самолета, экстренно севшего в Сочи.