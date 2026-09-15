Сказала «да»: солистка группы «Город 312» выходит замуж

|
Василиса Власова
Василиса Власова 50 0

Девушка получила предложение на крыше отеля в центре Москвы.

Солистка «Города 312» Диана Макарова выходит замуж

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Солистка «Города 312» Диана Макарова выходит замуж

Вокалистка группы «Город 312» Диана Макарова готовится к свадьбе. Радостной новостью она поделилась в своем блоге, продемонстрировав кольцо, которое жених подарил ей во время помолвки.

«Я выхожу замуж. Я очень рада, что Господь одарил меня таким мужчиной в 23 года. Я самая счастливая девушка на земле», — подписала публикацию Макарова.

Судя по опубликованным кадрам, предложение руки и сердца Диана получила от возлюбленного на крыше одного из отелей в самом центре Москвы. Площадку с видом на здание МИД украсили аркой в форме сердца, цветами, интерьерными свечами, лепестками свежих роз и светящейся неоновой надписью: «Ты выйдешь за меня?».

В женихе Дианы Макаровой пользователи Сети узнали саксофониста из Южно-Сахалинска Ивана Радькова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Семенович выходит замуж. Певица спустя долгое время дождалась предложения руки и сердца от 45-летнего бизнесмена Дениса Шреера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
84.24
-0.10 97.30
-0.46
Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:40
Тренер Владимир Савин, воспитавший Малафеева, ушел из жизни в возрасте 100 лет
20:30
«Я молодец»: Лиза Шакира рассказала, как справляется с волнением
20:20
Российский триколор устроил «прощальный сюрприз» в Бонне
20:10
Сестрам Хачатурян отказали в смягчении меры пресечения
20:00
Удавка на горле противника: группировка «Север» стягивает кольцо вокруг ВСУ
19:50
Боевой лазер с орбиты? Какое оружие разместили США в космосе

Сейчас читают

Пропала актриса из «Улиц разбитых фонарей» Анна Дзыгало
На организаторов концерта Канье Уэста подали в суд
«Сердце меняет форму»: стал известен диагноз Аскольда Запашного
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен