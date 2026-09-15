Сказала «да»: солистка группы «Город 312» выходит замуж
Девушка получила предложение на крыше отеля в центре Москвы.
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Солистка «Города 312» Диана Макарова выходит замуж
Вокалистка группы «Город 312» Диана Макарова готовится к свадьбе. Радостной новостью она поделилась в своем блоге, продемонстрировав кольцо, которое жених подарил ей во время помолвки.
«Я выхожу замуж. Я очень рада, что Господь одарил меня таким мужчиной в 23 года. Я самая счастливая девушка на земле», — подписала публикацию Макарова.
Судя по опубликованным кадрам, предложение руки и сердца Диана получила от возлюбленного на крыше одного из отелей в самом центре Москвы. Площадку с видом на здание МИД украсили аркой в форме сердца, цветами, интерьерными свечами, лепестками свежих роз и светящейся неоновой надписью: «Ты выйдешь за меня?».
В женихе Дианы Макаровой пользователи Сети узнали саксофониста из Южно-Сахалинска Ивана Радькова.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Семенович выходит замуж. Певица спустя долгое время дождалась предложения руки и сердца от 45-летнего бизнесмена Дениса Шреера.
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