В Армении назвали рост цен на российский газ «апокалиптическим»

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 57 0

В ЦБ республики предупредили о возможном росте инфляции и снижении темпов экономики.

В Армении оценили рост цен на газ

Фото: Jens Büttner/ТАСС

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Центральный банк Армении считает возможное повышение цены на российский газ крайне тяжелым сценарием для экономики страны. Об этом заявил глава регулятора Мартин Галстян на пресс-конференции.

По словам Галстяна, подорожание газа может привести к росту цен сразу в нескольких сферах. В первую очередь увеличатся расходы на энергию, а затем повышение стоимости топлива может отразиться на ценах на продукцию предприятий, использующих газ в производстве.

«Естественно, это может принести с собой риски <…>, связанные с сокращением нашей экономики. Мы этот сценарий держали в голове, но, с нашей точки зрения, это сценарий X-типа <…>, который предполагает апокалиптическое явление, и наша реакция должна быть более сильной и не в естественном русле», — заявил глава ЦБ Армении.

Он пояснил, что повышение стоимости газа может ударить, в частности, по тепличным хозяйствам и промышленным предприятиям. Дополнительные расходы компаний в итоге могут привести к увеличению цен на их продукцию.

Еще одним возможным последствием Галстян назвал ускорение инфляции.

Вопрос о возможном подорожании российского газа возник на фоне намерения Армении двигаться в сторону вступления в Евросоюз. 27 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва передала армянской стороне письмо министра энергетики РФ Сергея Цивилева.

В документе российская сторона предупредила, что при продолжении процесса вступления Армении в ЕС Москва может приостановить или в одностороннем порядке денонсировать соглашение о сотрудничестве в поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов. Документ был подписан 2 декабря 2013 года.

В Ереване подтвердили получение письма и заявили, что ответят на него, если сочтут это необходимым.

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