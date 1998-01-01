Видео с котом по имени Джек набирает популярность — в ролике на YouTube рыжий питомец залез в горшок с цветком и отказывается его покидать. Несмотря на уговоры хозяев, Джек продолжает лежать среди земли и листьев, восхищая интернет-аудиторию.

У кота Джека немного любимых мест для сна. К несчастью, одно из таких излюбленных мест — вершина нашего цветка, — гласит подпись к видео.

Пользователи сети, известные своей любовью к кошачьим, отреагировали незамедлительно.

— Какое милое растение.

— Самый крутой кот в округе.

— Такое растение и я бы прикупил.

— От Джека ничего другого и не ожидал, он знает, что выглядит круто.

Ранее Пятый канал публиковал видео о несчастной кошке, которую пришлось ловить курткой.