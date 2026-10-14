Не только боль в груди: какие симптомы инфаркта женщины принимают за усталость

5-tv.ru: инфаркт у женщин может проявляться одышкой, тошнотой и слабостью

Инфаркт миокарда у женщин не всегда сопровождается резкой болью в груди и может проявляться менее очевидными симптомами, включая одышку, тошноту и внезапную слабость. Почему эти признаки легко пропустить и на что обратить внимание — читайте в материале на 5-tv.ru.

Инфаркт развивается, когда участок сердечной мышцы перестает получать достаточно кислорода из-за нарушения кровотока, чаще всего вследствие закупорки коронарной артерии. Если кровоснабжение своевременно не восстановить, клетки сердца начинают погибать.

Одним из основных признаков приступа остается боль или давление в груди. При этом ощущения могут напоминать жжение, тяжесть или сдавливание, словно на грудную клетку положили тяжелый предмет. Дискомфорт иногда ослабевает и возвращается, из-за чего его ошибочно принимают за мышечное перенапряжение или усталость.

Боль также может распространяться на одну или обе руки, плечи, шею, спину между лопатками и нижнюю челюсть. Еще один возможный симптом — жжение или тяжесть в верхней части живота, которые напоминают изжогу или расстройство пищеварения. Иногда к ним присоединяются тошнота и рвота.

Особую опасность представляет сочетание дискомфорта в груди с одышкой, холодным потом или внезапной слабостью. При этом затрудненное дыхание может возникнуть даже в состоянии покоя.

Почему приступ остается незамеченным

Инфаркт не всегда сопровождается выраженной болью. В некоторых случаях человек ощущает лишь легкое недомогание, тошноту или нехватку воздуха. Такой приступ называют «немым» — из-за слабой выраженности симптомов человек может не распознать угрозу и не обратиться за помощью.

После инфаркта поврежденный участок сердечной мышцы может замещаться рубцовой тканью, которая не сокращается так, как здоровая. Последствия зависят от масштаба повреждения и того, насколько быстро было начато лечение.

Риск сердечно-сосудистых заболеваний повышается с возрастом. После менопаузы снижение уровня эстрогенов сопровождается ослаблением некоторых механизмов защиты сердечно-сосудистой системы. Среди других факторов риска — высокое артериальное давление, повышенный холестерин, сахарный диабет, курение, избыточная масса тела и наследственная предрасположенность.

Что делать при подозрении на инфаркт

При появлении тревожных симптомов необходимо немедленно вызвать скорую помощь, даже если самочувствие улучшилось. Не следует ждать усиления боли или самостоятельно добираться до больницы за рулем.

До приезда медиков нужно прекратить физическую нагрузку, принять удобное положение и не использовать лекарства без соответствующих рекомендаций. Если рядом находятся близкие, стоит попросить их оставаться рядом и встретить медицинскую бригаду.

Если человек потерял сознание и не дышит нормально, необходимо сообщить об этом диспетчеру и следовать его указаниям по проведению сердечно-легочной реанимации.

Как снизить риск сердечного приступа

Профилактика включает регулярный контроль артериального давления, холестерина и уровня глюкозы в крови. Важную роль играют сбалансированное питание, физическая активность, отказ от курения и полноценный сон. Взрослым обычно рекомендуют не менее 150 минут умеренной физической нагрузки в неделю.

Отдельного внимания заслуживают громкий храп и остановки дыхания во сне, так как они могут указывать на апноэ, связанное с повышенным риском сердечно-сосудистых осложнений.

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