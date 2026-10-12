Магнитная буря возвращается: прогноз на 13 и 14 октября

Магнитная буря силой пять баллов ожидается 14 октября

После сильного геомагнитного возмущения, обрушившегося на Землю 11–12 октября, 13 октября ожидается кратковременное затишье. При этом уже 14 октября прогнозируется новая магнитная буря, сообщило URA.RU.

Ранее, 10 октября, Землю накрыла самая мощная за последние три месяца магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии, она началась около 20:00 мск и достигла уровня G3. Предыдущий раз буря такой силы фиксировалась 4 июля.

Геомагнитное возмущение сопровождалось появлением полярных сияний на широтах от 50 градусов и выше. Специалисты связывали явление с облаками плазмы, которые достигли Земли после сильной солнечной вспышки.

Ситуация 13 октября должна измениться. В первые часы ночи ожидается возбужденное состояние магнитосферы, а затем показатель может подняться до 3,5–4 баллов. Вероятность магнитной бури оценивается в 55%, еще в 35% случаев прогнозируется возбужденная магнитосфера. Вероятность спокойной обстановки составляет 10%.

Основное геомагнитное возмущение ожидается 14 октября — прогнозируется буря силой около пяти баллов, что соответствует красному уровню. По данным URA.RU, метеозависимые люди в этот период могут столкнуться с головной болью, перепадами давления и обострением хронических заболеваний.

Уже 15 октября магнитная активность должна начать снижаться. Ожидается показатель около четырех баллов, при этом возможны кратковременные всплески.

С 16 по 20 октября прогнозируется спокойная геомагнитная обстановка. 21 октября активность может вновь приблизиться к четырем баллам, а 22 октября ожидается возбужденное состояние магнитосферы.

С 23 по 30 октября прогнозируется затишье. Новая магнитная буря, согласно предварительным данным, может произойти 31 октября — ее сила составит около пяти баллов.

Специалисты отмечают, что геомагнитный прогноз может быстро меняться, поэтому приведенные данные являются предварительными.

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