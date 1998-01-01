Девять горняков пропали в Польше после сильного подземного толчка

После произошедшего во вторник, 29 января, сильного подземного толчка была проведена экстренная эвакуация работников шахты «Рудна» на юге Польши недалеко от города Польковице.

Dziewięciu górników jest poszukiwanych po wstrząsie w kopalni Ruda w Polkowicach - poinformował KGHM Polska Miedź. — Remiza.pl 🇵🇱 (@Remizapl) 29 января 2019 г.

Как сообщила представитель горнодобывающей компании KGHM Лидия Марчинковская-Бартковяк, спасатели ведут поиск девяти горняков, которые не успели подняться на поверхность. Ведется поисково-спасательная операция. Еще семеро было госпитализировано с ранениями.

Dziś o g. 13.53 w ZG Rudna na oddziale G2 doszło do wstrząsu o energii 9,8 x 107 J na głębokości 770 m. W rejonie zagrożenia przebywało 32 osoby, w tej chwili 9 jest poszukiwanych. 7 pracowników zostało odwiezionych do szpitali na badania profilaktyczne. Trwa akcja ratownicza. — KGHM Polska Miedź (@kghm_sa) 29 января 2019 г.

Обстоятельства произошедшего выясняются.