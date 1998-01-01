Девять горняков пропали в Польше после сильного подземного толчка

, 20:20 Фото 37

На юге страны у города Польковице ведется поисково-спасательная операция.

Фото: Twitter.com / @nettgpl

После произошедшего во вторник, 29 января, сильного подземного толчка была проведена экстренная эвакуация работников шахты «Рудна» на юге Польши недалеко от города Польковице.

Как сообщила представитель горнодобывающей компании KGHM Лидия Марчинковская-Бартковяк, спасатели ведут поиск девяти горняков, которые не успели подняться на поверхность. Ведется поисково-спасательная операция. Еще семеро было госпитализировано с ранениями.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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